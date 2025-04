Roche Bobois en croissance au premier trimestre

(AOF) - Roche Bobois a fait état, au premier trimestre, d'une hausse de 1,1% à changes courants de son chiffre d'affaires, à 95,2 millions d'euros. En anticipation des mesures américaines relatives aux droits de douane sur les produits européens et aux effets changes éventuels (euro/dollar), le l'ameublement haut de gamme a procédé, aux Etats-Unis, à une première hausse de prix début février 2025 et à une deuxième en avril 2025.

Sur le premier trimestre 2025, le volume d'affaires des magasins en propre (prises de commandes Roche Bobois et Cuir Center) s'élève à 108,7 millions d'euros, en croissance de 6,1% à changes courants .

Ce niveau de prises de commandes est un record historique pour le groupe sur un seul trimestre.

À fin mars 2025, le volume d'affaires global (toutes enseignes confondues, y compris les franchisés) s'élève à 172,7 millions d'euros contre 168,4 millions d'euros au premier trimestre 2024 soit une hausse de 2,6% à changes courants.

Roche Bobois SA prévoit en 2025 l'ouverture de deux nouveaux magasins en propre aux États-Unis (2 magasins Roche Bobois en travaux à Austin et Las Vegas) et un en France (1 magasin Roche Bobois à ouvrir très prochainement à Herblay). Une autre ouverture en propre est prévue au Luxembourg.

Le groupe publiera le 22 juillet (après bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre 2025.

