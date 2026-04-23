ROCHE BOBOIS : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 : 87,1 M EUR (-5,6% à changes constants et -8,6% à changes courants)

Paris, le 23 avril 2026

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie un chiffre d'affaires de 87,1 M€ au 1 er trimestre 2026, en repli de -5,6% à changes constants (-8,6% à changes courants liés aux effets de change euro/dollar), un niveau conforme aux attentes et en phase avec l'évolution du volume d'affaires du 4 ème trimestre et du portefeuille de commandes, dans un contexte économique globalement moins favorable.

Sur le plan du volume d'affaires, le mois de mars 2026 a montré des signes positifs de reprise aux Etats-Unis/ Canada grâce au succès de l'opération commerciale Design Days, ainsi que sur la zone Overseas. Le volume d'affaires des magasins en propre est ainsi revenu en territoire positif sur ce dernier mois (+1,1%). Le Groupe rattrape ainsi à fin mars une partie du retard enregistré à fin février. À fin mars 2026, en cumul, le volume d'affaires des magasins en propre s'élève ainsi à 97,2 M€ (-10,6% à changes courants et -7,7% à changes constants). Le volume d'affaires global, y compris franchisés, s'établit à 155,1 M€ au 31 mars 2026 affichant un repli du même ordre (-10,2% à changes courants et -7,7% à changes constants).

En conséquence, le portefeuille de commandes s'élève à 139,2 M€ à fin mars 2026 (contre 122,7M€ au 31 décembre 2025 et 161,1 M€ à fin mars 2025. A noter que le portefeuille de commandes à fin mars 2026 inclut un effet de change défavorable de 6,2 M€.

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2025 2026 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux

de change constants (%) 1 er trimestre 95,2 87,1 -8,6% -5,6%

Le chiffre d'affaires détaillé par zones géographiques est disponible en annexe.

Pour rappel, le Groupe Roche Bobois communique à la fois sur son chiffre d'affaires (issu des livraisons effectives de ses magasins en propre et de ses redevances et commissions) et sur son volume d'affaires (issu des prises de commandes HT du réseau de magasins en propre et des franchisés). Le volume d'affaires permet de mesurer l'activité des magasins et d'anticiper le chiffre d'affaires des mois à venir.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 ER TRIMESTRE 2026

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 s'élève à 87,1 M€ contre 95,2 M€ au 1er trimestre 2025, en repli attendu de -8,6% (à changes courants). A changes constants, le repli est plus limité à -5,6%. Ce chiffre d'affaires est en phase avec le niveau d'activité commerciale du 4 ème trimestre 2025 sur les différentes zones géographiques et le portefeuille de commandes de fin d'année.

Le chiffres d'affaires de la France sur la marque Roche Bobois ressort à 26,2 M€ (-5,7%) tandis que Cuir Center affiche une bonne résistance grâce à son positionnement milieu de gamme et réalise un chiffre d‘affaires de 10,7 M€ au 1 er trimestre 2026 contre 9,4 M€ au 1 er trimestre 2025, soit une croissance de +13,0% sur la période.

A changes constants, la zone Etats-Unis / Canada est quasiment à l'équilibre (-0,8%) par rapport au 1 er trimestre 2025. La contraction du chiffre d'affaires (à 26,6 M€ contre 29,5 M€ un an plus tôt) provient donc quasi-exclusivement d'effets de change euro / dollar.

La zone Europe (hors France) connaît un repli plus marqué, en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Le chiffre d'affaires de la zone sur le trimestre s'élève à 19,0 M€ (-16,2%) à changes courants.

Enfin, la zone Overseas réalise un chiffre d'affaires de 3,8 M€, contre 4,9 M€ un an plus tôt, essentiellement en lien avec des effets de change défavorable et une diminution des redevances de franchise à l'international.

RETOUR DE LA CROISSANCE AU MOIS DE MARS SUR LE VOLUME D'AFFAIRES DES MAGASINS EN PROPRE

En ce qui concerne le volume d'affaires des magasins en propre (prises de commandes), le mois de mars 2026 a présenté des signaux particulièrement encourageants malgré un contexte géopolitique qui pèse toujours sur la consommation. L'activité de la zone Etats-Unis/Canada est ainsi en forte croissance grâce au succès de l'opération commerciale Design Days (hausse de +28,3% du volume d'affaires sur ce seul mois). Le mois de mars 2026 a également vu un rebond de l'activité en propre en Chine (+53,7% sur le mois). Au global, le volume d'affaires des magasins en propre revient en territoire positif sur le mois de mars 2026 (+1,1%).

Par ailleurs, sur le 1 er trimestre 2026, il faut noter la bonne performance des magasins en propre Cuir Center (+5,0% versus 2025) et une croissance de +36% des magasins en propre en Chine (Shanghai et Pékin).

Ces éléments positifs ont permis au Groupe de compenser une partie du retard enregistré sur le début 2026.

Au final, le volume d'affaires des magasins en propre (prises de commandes des deux marques Roche Bobois et Cuir Center) s'élève à 97,2 M€ en cumul à fin mars 2026 (soit -10,6% à changes courants et -7,7% à changes constants). De la même façon, le volume d'affaires global (toutes enseignes confondues, y compris les franchisés) s'élève à 155,1 M€ à fin mars 2026, en repli du même ordre (-10,2% à changes courants et de - 7,7% à changes constants).

PERSPECTIVES

Au 31 mars 2026, Roche Bobois SA disposait d'un portefeuille de commandes à livrer de 139,2 M€, contre 122,7 M€ au 31 décembre 2025 et 161,1 M€ au 31 mars 2025. Au vu du niveau des prises de commandes enregistrées, le chiffre d'affaires du 2 ème trimestre devrait suivre une tendance comparable à celle du 1 er trimestre. À noter toutefois, que les effets de change devraient être plus favorables dès le 2 ème trimestre 2026.

Enfin, le Groupe a, par le passé, déjà traversé des phases conjoncturelles de baisse d'activité, avec des effets de report positifs sur les mois suivants. La résilience de son modèle économique à charges variables permet, de plus, de limiter les effets de contractions de volumes.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 – Mardi 21 juillet 2026, après bourse

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux @actus.fr

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

ANNEXES

Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités - en M€) T1

2025 T1

2026 Var. à taux de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) Roche Bobois France 27,8 26,2 -5,7% -5,7% Roche Bobois US/Canada 29,5 26,6 -10,0% -0,8% Roche Bobois Europe (hors France) 22,6 18,9 -16,2% -16,5% Roche Bobois autres (overseas) 4,9 3,8 -21,5% -18,5% Cuir Center 9,4 10,7 13,0% 13,0% Corporate 1,0 0,9 -12,4% -12,4% TOTAL 95,2 87,1 -8,6% -5,6%

Tableau de passage Volume d'affaires /Chiffre d'affaires (en M€)

Volume d'affaires T1 2026 155,1 Volume d'affaires franchisés -57,8 Activité d'intermédiaire logistique Chine 1,0 Impact du rythme des commandes et des livraisons -20,6 Redevances 2,4 Autre services rendus 7,1 Chiffre d'affaires T1 2026 consolidé 87,1

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS SA. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS SA et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS SA attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS SA opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS SA. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS SA, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre « Facteurs de risque » du document d'enregistrement universel.

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.