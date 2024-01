ROCHE BOBOIS : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DE 430 M EUR (+6,1% À TAUX DE CHANGE CONSTANT), CONFORME A L'OBJECTIF

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DE 430 M€ (+6,1 % À TAUX DE CHANGE CONSTANT), CONFORME A L'OBJECTIF

VOLUME D'AFFAIRES 2023 : 601 M€

CONFIRMATION DE LA CROISSANCE DE L'EBITDA 2023

Paris, le 25 janvier 2024

Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO) clôture son exercice 2023 avec un nouveau record de chiffre d'affaires qui s'élève à 429,5 M€, en croissance de +5,1% à changes courants et de +6,1% à changes constants. Cette performance est parfaitement en ligne avec l'objectif annuel annoncé (un chiffre d'affaires 2023 supérieur à 425 M€, soit environ 5% de croissance). Elle s'est appuyée sur un très bon 4 ème trimestre (+7,0% à changes courants) marqué par une dynamique soutenue de livraisons sur l'ensemble des zones géographiques.

Fort de ce bon niveau d'activité, Roche Bobois SA confirme son objectif d'un EBITDA en croissance pour l'année 2023. Le Groupe rappelle avoir versé, pour la 2 ème année consécutive, un acompte sur dividende de 1 € par action le 16 novembre dernier, reflet des anticipations de son exercice.

Dans un environnement économique qui reste moins favorable au marché de l'ameublement, le Groupe a fait preuve de résistance après une année 2022 record. Le volume d'affaires global (franchises incluses) s'établit ainsi à 601 M€ fin 2023, limitant son recul à -7,9% à changes courants (-6,4% à changes constants).

Le volume d'affaires des magasins en propre, directement contributif au chiffre d'affaires, affiche une meilleure orientation à 352 M€, soit une légère décroissance de -3,5% à changes courants (-2,5% à changes constants) par rapport à l'an dernier. Le Groupe limite ainsi l'impact conjoncturel du marché actuel grâce à sa stratégie active de développement de son réseau en propre (21 nouveaux magasins en propre en 2023 y compris par rachats de franchises) et à son savoir-faire dans l'animation et le pilotage opérationnel de ses magasins.

Enfin, le portefeuille de commandes [1] au 31 décembre 2023 reste d'un niveau solide à 137 M€ à fin 2023 à changes courants (139 M€ à changes constants) et reflète le rythme soutenu des livraisons sur la fin d'exercice.

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2022 2023 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) CA 9 mois 306,2 320,0 +4,5% +5,3% 4 ème trimestre 102,3 109,5 +7,0% +9,2% TOTAL 12 mois 408,5 429,5 +5,1% +6,1%

Le chiffre d'affaires 2023 par zones géographiques est disponible en annexe

Pour rappel, le Groupe Roche Bobois communique à la fois sur son chiffre d'affaires (issu des livraisons effectives de ses magasins en propre et de ses redevances et commissions) et sur son volume d'affaires (issu des prises de commandes HT du réseau de magasins en propre et des franchises sur ses deux marques). Le volume d'affaires des magasins en propre constitue l'essentiel du chiffre d'affaires avec un décalage de quelques mois selon les pays (3-4 mois en Europe versus 4-6 mois aux États-Unis). Outre le rythme des livraisons, l'évolution du volume d'affaires des magasins en propre a donc un effet direct sur la progression du chiffre d'affaires à venir.

Accélération du chiffre d'affaires au 4 ème trimestre

Le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2023 ressort à 109,5 M€ en croissance solide de +7,0% (+9,2 % à changes constants) par rapport au 4 ème trimestre 2022 qui était déjà d'un niveau élevé. Cette progression reflète le rythme des livraisons très soutenues en fin d'année. Toutes les zones géographiques sont en croissance . La zone Etats-Unis/ Canada, qui était en repli au 3 ème trimestre 2023, renoue avec la croissance et contribue pour 39,6 M€, soit une croissance de +7,6% à changes courants et de +13,9% à changes constants. La France réalise également une belle performance sur ce trimestre avec un chiffre d'affaires de 28,1 M€, en hausse de +7,2% par rapport au 4 ème trimestre 2022. Ce bon niveau d'activité est visible également sur l'enseigne Cuir Center qui réalise une progression à deux chiffres de son chiffre d'affaires à 10,7 M€ (+16,1%).

Il est à noter que les rachats de franchisés intervenus en mai 2023, dans les Hauts-de-France et en Bretagne, ont contribué positivement à l'activité de Roche Bobois en France ainsi qu'à celle de Cuir Center.

Ainsi, au terme de cet exercice 2023, Roche Bobois SA réalise un nouveau record de chiffre d'affaires à 429,5 M€, en hausse de +5,1% par rapport à 2022 qui était déjà un précédent record. A changes constants, la croissance est de +6,1%. Ce niveau est parfaitement en ligne avec les ambitions annoncées.

Roche Bobois en France réalise un chiffre d'affaires de 118,7 M€ en 2023 en croissance de +5,8% par rapport à l'exercice 2022.

Le chiffre d'affaires de l'enseigne Cuir Center s'élève à 43,4 M€, en hausse de +8,8% par rapport à l'exercice 2022.

La zone États-Unis/Canada affiche un chiffre d'affaires de 150,2 M€ contre 144,8 M€ au 31 décembre 2022, en croissance de +3,8% à changes courants, un niveau toujours solide alors que la base de comparaison était élevée en 2022. A changes constants, la croissance est de +6,8%. Cette performance tient compte de la contribution en année pleine des 3 rachats de franchisés (Houston, Dallas et Atlanta) et des nouvelles ouvertures de magasins en propre cette année.

La zone Roche Bobois Europe (hors France ) [2] affiche un chiffre d'affaires de 106,0 M€ contre 99,9 M€ en 2022, en progression de +6,1 % à changes courants (+5,6% à changes constants). Cette progression est portée par l'Espagne (+26,5%), l'Italie (+24,9%) et la Suisse (+13,4%).

Un volume d'affaires global de 601 M€ à fin 2023

Dans un marché du meuble impacté par le contexte économique global, le Groupe a démontré sa résilience. Le volume d'affaires total de Roche Bobois SA à fin 2023, toutes enseignes confondues (y compris franchises), s'élève à 600,8 M€ contre 652,5 M€, en baisse limitée de -7,9% (-6,3% à taux constants). Cette baisse est plus significativement marquée sur le périmètre des franchisés, ce qui impacte moins les comptes du Groupe.

Les magasins en propre affichent un volume d'activité de meilleur niveau grâce à leurs emplacements privilégiés dans des villes stratégiques, aux équipes et au pilotage en direct du Groupe. De plus, grâce à une stratégie de développement actif du réseau en propre (par ouvertures de magasins et par rachats) le Groupe a su limiter les effets de la conjoncture actuelle du marché. Le volume d'affaires 2023 des magasins en propre s'élève ainsi à 352,1 M€ (toutes enseignes confondues), proche du niveau élevé de l'an dernier (-3,5% à changes courants et -2,5% à changes constants).

Un niveau historique d'ouvertures et de rachats en 2023 pour le Groupe

La dynamique d'ouvertures a été très intense au cours de l'exercice 2023, avec un élargissement de 21 nouveaux magasins en propre (hors fermetures, y compris rachats de franchisés), parfaitement en ligne avec les ambitions du Groupe. Les investissements réalisés par Roche Bobois SA en 2023 ont représenté au total environ 25 M€ (rachat de franchisés, travaux de rénovation et ouvertures).

Au global sur l'exercice 2023 sur son réseau en propre, le Groupe a procédé à :

8 ouvertures en propre : 7 Roche Bobois (France (Nice Masséna), États-Unis (Palm Desert, Short Hills, Denver, Naples, Westlake – Thousand Oaks), Suisse (Bâle)) et 1 Cuir Center (France (Nice Cap 3000)).

13 rachats en propre de franchisés : 6 Roche Bobois (Amiens, Le Touquet, Lille (centre, Seclin), Reims et Rennes) et 7 Cuir Center (Amiens, Béthune, Lille (Capinghem, Seclin), Noyelles Godault, Reims, Valenciennes).

1 cession de magasin en propre : 1 magasin Cuir Center en propre non stratégique, situé à Clermont-Ferrand cédé à un franchisé.

3 fermetures : 2 magasins Roche Bobois (relocalisations en deux temps) et 1 magasin Cuir Center non stratégique.

Les magasins en propre poursuivent donc leur croissance et Roche Bobois SA compte ainsi à la fin de l'exercice 146 magasins en propre (versus 129 il y a un an). A noter que le Groupe a également ouvert 9 franchises pour l'enseigne Roche Bobois en Australie (Sydney), en Chine (Changzhou, Guiyang, Jinan, Tianjin, Wuxi), en France (Lyon St Bonnet, Porto Vecchio) et en Turquie (Istanbul), hors fermetures [3] .

Au final, à fin décembre 2023, Roche Bobois SA compte 340 magasins dont 264 magasins Roche Bobois (121 en propre et 143 en franchise) et 76 magasins Cuir Center (25 en propre et 51 en franchise).

Pour l'exercice 2024, Roche Bobois SA prévoit à date l'ouverture d'un deuxième magasin à Toronto (Canada) et de 3 magasins sur la zone États-Unis/Canada. D'autres projets sont à confirmer en France et en Europe. Le Groupe entend en parallèle poursuivre son rythme régulier d'ouvertures de 5 à 10 franchises par an.

Confirmation de la croissance d'EBITDA en 2023 et poursuite de la stratégie de rachats

Au vu de son nouveau record de chiffre d'affaires, Roche Bobois SA confirme son objectif de délivrer une nouvelle croissance de son EBITDA en 2023.

Roche Bobois SA clôture l'exercice 2023 avec un portefeuille de commandes restant à livrer [4] d'un niveau solide de 137 M€ à changes courants (139 M€ à changes constants) qui reflète le rythme soutenu des livraisons sur la dernière partie de l'année et la réduction des délais de fabrication (-19% par rapport au 31 décembre 2022).

Sur 2024, et dans un contexte économique moins dynamique, le Groupe entend poursuivre le développement de son réseau en propre, notamment par rachats de franchises.

Roche Bobois SA annonce ainsi poursuivre des discussions avancées avec son franchisé chinois afin d'élargir sa présence en propre sur ce marché émergent à fort potentiel.

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 340 magasins (au 31 décembre 2023), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2023, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 600,8 M€ HT, dont 508,2 M€ HT pour Roche Bobois et 92,6 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2023 s'est élevé à 429,5 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com



ANNEXES

Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités - en M€) 2022 2023 Var. à taux de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) Roche Bobois France 112,1 118,7 +5,8% +5,8% Roche Bobois US/Canada 144,8 150,2 +3,8% +6,8% Roche Bobois Europe (hors France) [5] 99,9 105,9 +6,1% +5,6% Roche Bobois autres (overseas) 7,5 7,2 -3,7% -3,7% Cuir Center 39,8 43,4 +8,8% +8,8% Corporate 4,4 4,1 -6,2% -6,2% TOTAL 408,5 429,5 +5,1% +6,1%

Tableau de passage Volume d'affaires /Chiffre d'affaires (en M€)

Volume d'affaires 2023 600,8 Volume d'affaires franchisés -248,7 Volume d'affaires des sociétés mises en équivalence -1,3 Impact du rythme des commandes et des livraisons 34,4 Redevances 12,1 Autres services rendus 32,2 Chiffre d'affaires 2023 consolidé 429,5

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

