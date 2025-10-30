 Aller au contenu principal
CAC 40
8 150,73
-0,61%
Roblox revoit ses prévisions à la hausse, mais la pression sur les marges pèse sur les actions
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte des paragraphes 1 à 3 pour ajouter des détails sur la baisse des marges, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Zaheer Kachwala

Roblox RBLX.N a relevé jeudi pour la troisième fois ses prévisions de réservations annuelles grâce à des dépenses importantes dans le jeu pour des titres viraux, mais a signalé une baisse de la marge l'année prochaine en raison d'investissements plus importants, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 10 %.

La plateforme de jeux a beaucoup investi dans son infrastructure ces dernières années pour faire face à la croissance rapide du nombre d'utilisateurs, tout en essayant d'améliorer les dispositifs de sécurité après des poursuites judiciaires concernant la mise en danger des enfants.

Elle a déclaré que ces investissements et des paiements plus élevés aux développeurs de jeux vidéo réduiraient sa marge d'exploitation.

Néanmoins, la forte croissance des réservations et l'engagement de la société enont fait l'un des plus grands gagnants de l'industrie du jeu vidéo, ses actions ayant plus que doublé cette année.

L'augmentation de 70 % du nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens de Roblox à plus de 150 millions - un indicateur clé de l'engagement - représente la plus forte progression de l'entreprise au troisième trimestre depuis environ cinq ans.

Le jeu "Steal a Brainrot", dans lequel les joueurs collectionnent des personnages basés sur la culture virale de l'internet, a dépassé les 25 millions de joueurs simultanés au début du mois, éclipsant "Grow a Garden".

Le directeur financier Naveen Chopra a déclaré à Reuters que le succès de ces jeux résultait d'investissements dans des algorithmes de recherche et de découverte, dans la capacité de l'infrastructure et dans des mesures incitatives pour les développeurs.

"La capacité de gérer plusieurs jeux avec plus de 20 millions d'utilisateurs simultanés, c'est du jamais vu... et ces succès n'auraient pas pu devenir aussi viraux sans ce type d'infrastructure", a-t-il déclaré.

Roblox s'attend désormais à des réservations pour l'exercice 2025 comprises entre 6,57 et 6,62 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 5,87 à 5,97 milliards de dollars.

Elle prévoit que les réservations du quatrième trimestre se situeront entre 2 et 2,05 milliards de dollars, alors que les analystes estimaient qu'elles s'élèveraient à 1,80 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les réservations pour le troisième trimestre se sont élevées à 1,92 milliard de dollars, dépassant les attentes de 1,65 milliard de dollars.

Valeurs associées

ROBLOX RG-A
118,855 USD NYSE -11,16%
