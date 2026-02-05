 Aller au contenu principal
Roblox fait un bond en avant grâce à des prévisions de recettes annuelles élevées
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 23:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de la plateforme de jeux vidéo Roblox RBLX.N ont augmenté de 17 % à 71 $ dans les échanges prolongés ** Co prévoit des réservations pour l'exercice 2026 entre 8,28 milliards de dollars et 8,55 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 7,87 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** RBLX a déclaré des réservations de 2,22 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 2,05 milliards de dollars

** Roblox a déclaré que 2026 serait la dernière année où elle fournirait des prévisions annuelles et qu'elle ne donnerait que des projections trimestrielles à partir de l'année prochaine

** Les actions de RBLX ont augmenté de 40 % en 2025

