Robinhood progresse grâce à la hausse du bitcoin ; la société prévoit de s'implanter en Indonésie
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 11:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de la plateforme d'échange en ligne Robinhood Markets HOOD.O ont augmenté de 2,3 % à 134,92 $ avant le marché après que le bitcoin ait augmenté de près de 2 % ** La société prévoit d'entrer en Indonésie via les acquisitions de la société de courtage Buana Capital Sekuritas et du négociant en cryptomonnaies agréé Pedagang Aset Kripto

** L'opération marque la première incursion de HOOD en Asie du Sud-Est, en exploitant les 19 millions d'investisseurs du marché des capitaux et les 17 millions d'opérateurs de crypto-monnaies de l'Indonésie

** HOOD, qui a bouleversé le commerce de détail aux États-Unis, a rejoint le S&P 500 .SPX au début de l'année et s'est développé sur les marchés de prédiction en mars

** Les actions de HOOD ont plus que doublé depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

