Robinhood : les transactions sur les cryptomonnaies dopent les revenus

(AOF) - Le broker en ligne Robinhood est attendu en forte progression à Wall Street à la faveur d’un plus que doublement de ses revenus. Au quatrième trimestre, il affiche un bénéfice net de 916 millions de dollars, soit 1,01 dollar par titre contre un profit de 30 millions de dollars, soit 1 cent par action, un an plus tôt. Il a bénéficié d'importants produits fiscaux exceptionnels. Les revenus ont bondi de 115% pour atteindre le niveau record de 1,01 milliard de dollars. Le marché visait 940,80 millions de dollars.

Les revenus générés par les transactions ont bondi de plus de 200% à 672 millions de dollars à la faveur principalement de l'augmentation de plus de 700% de ceux générés sur les cryptomonnaies, à 358 millions de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS