Robinhood grimpe après que son fonds a investi 75 millions de dollars dans OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril -

** Les actions de Robinhood Markets HOOD.O ont augmenté de 3,1 % à 89,03 $ dans les premiers échanges

** Le fonds de capital-risque de la plateforme de commerce de détail a investi 75 millions de dollars dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT

** L'investissement, via Robinhood Ventures Fund I RVI.N , vise à permettre aux investisseurs individuels d'accéder à des sociétés privées de premier plan

** Signale un dégel des tensions entre les deux sociétés qui ont éclaté l'été dernier lorsque Robinhood a déclaré qu'il accorderait 5 euros de "jetons d'actions" basés sur la blockchain pour les sociétés privées, y compris OpenAI et SpaceX

** L'action RVI a augmenté de 10,4 % pour atteindre 27,10 $

** En incluant les mouvements de la session, l'action HOOD a baissé de 21% depuis le début de l'année