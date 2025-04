ROBERTET : RESULTATS 2024 : EXCELLENTE PERFORMANCE OPERATIONNELLE ET FINANCIERE

RESULTATS 2024 : EXCELLENTE PERFORMANCE

OPERATIONNELLE ET FINANCIERE



Comptes consolidés

(en milliers d'euros)

2024 % du chiffre d'affaires

2023 % du chiffre d'affaires

Variation 2024

vs 2023

Chiffre d'Affaires

807 609

-

721 129 -

+12,0%

EBITDA

157 066

19,4%

133 048

18,4%

+18,1%

Résultat opérationnel courant

125 256

15,5%

111 441

15,5%

+12,4% Résultat Net Part du Groupe

90 068

11,2%

74 598

10,3%

+20,7% Résultat Net par action (en euros)

43,01

-

35,71 -

+20,4%

Grasse, le 14 avril 2025 - Le conseil d'administration de Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes, s'est réuni le 11 avril 2025 sous la présidence de Philippe Maubert, et a validé les résultats de l'année 2024.

Le Groupe a réalisé en 2024 une excellente performance dans un contexte favorable de restockage des clients, de dynamique des nouveaux marchés et de baisse relative des coûts d'achats de matières premières.

Forte croissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires publié progresse de 12% par rapport à 2023, pour atteindre 807,6 millions d'euros, soit +12,7% à taux de change constants et +10,3% à taux de change et périmètre constants. Toutes les divisions sont en croissance significative : la parfumerie accélère avec +16% de hausse, les arômes augmentent de +5%, la division des matières premières se redresse avec +17% et la division Health and Beauty poursuit sa croissance à +9%.

Progression de la profitabilité

La marge mesurée en EBITDA atteint 157,1 millions d'euros en hausse forte de +18,1% dans un contexte de baisse relative des coûts d'achat au premier semestre et de dynamisme des catégories de produits à forte valeur ajoutée. L'EBITDA représente 19,4% du chiffre d'affaires en 2024, soit une amélioration de 100 pdb par rapport à 2023.

Le résultat net consolidé (part du groupe) s'élève à 90,1 millions d'euros, en hausse de +20,7%, et représente 11,2% du chiffre d'affaires. Ce résultat profite de la hausse du résultat opérationnel, de la baisse relative de la charge de la dette et de la hausse des placements financiers.

Le Besoin en Fonds de Roulement a continué de se réduire grâce à l'amélioration de la gestion du stock. De même, le Free Cash Flow augmente fortement pour s'établir à 74,1 millions d'euros au 31 décembre 2024.

La remarquable performance financière du Groupe Robertet en 2024 confirme la solidité de son modèle d'affaires et son positionnement unique.

Evénements marquants

Robertet a réalisé en novembre 2024 l'acquisition de Phasex, entreprise d'extraction au CO 2 supercritique notamment pour les produits naturels, basée dans le Massachussets aux Etats-Unis. Cette opération permet au Groupe de renforcer ses compétences et capacités de production en Amérique du Nord, qui représente l'un de ses marchés cibles de croissance.

Robertet a fait évoluer son actionnariat pour soutenir ses ambitions de croissance à long terme. Le Groupe a accueilli le Fonds Stratégique de Participations (FSP), géré par ISALT, et Peugeot Invest, à son capital, aux côtés de la famille Maubert qui s'est renforcée. Les deux nouveaux actionnaires ont acquis chacun une participation de 7,1 % du capital.

Dans le cadre du pacte d'actionnaires lié à cette opération, Robertet a procédé à l'annulation de 136 292 actions auto-détenues, soit une réduction de 6,3% du capital social total, effective au 26 février 2025, générant un effet relutif sur le Bénéfice Par Action.

Performance ESG

Le Groupe Robertet publiera pour la première fois le 17 avril 2025 son rapport de durabilité 2024 en conformité avec la CSRD. Il souhaite à cette occasion rappeler son engagement pour un développement durable, illustré par la médaille Platine octroyée par Ecovadis en 2024 et par un record de plus de 60 filières d'approvisionnements certifiées.

Distribution de dividende et arrivée de nouveaux administrateurs

Une assemblée générale sera convoquée le 4 juin 2025 à Grasse à 10 heures. Il sera proposé un dividende de 10€ par action, en hausse de 17,6 % par rapport à l'année précédente, en raison de la très bonne année 2024. Il sera aussi proposé l'entrée de quatre nouveaux administrateurs : le Fonds Stratégique de Participations, Peugeot Invest Assets et deux membres de la cinquième génération de la Famille Maubert.

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre et perspectives

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires est en hausse de +5,5% (+4,7% à taux de change et périmètre constants). Dans un contexte incertain et après une année 2024 excellente, ce démarrage, en ligne avec l'évolution moyenne des dernières années, nous invite à un optimisme prudent.

Philippe Maubert, président du conseil d'administration de Robertet SA, commente : « Dans un contexte 2024 plus favorable, la performance économique de l'entreprise a été remarquable. La refonte de notre actionnariat en novembre 2024 permet de réaffirmer notre volonté d'indépendance et notre vision à long terme de l'entreprise, tournée vers l'avenir des produits naturels . »

Jérôme Bruhat, directeur général de Robertet SA et CEO du Groupe Robertet déclare : « Le Groupe Robertet réalise en 2024 une performance de haut niveau grâce à chacune de ses divisions et chacune de ses régions, en particulier dans les nouveaux marchés comme l'Asie, l'Amérique Latine et le Moyen-Orient. L'engagement de nos équipes, les investissements réalisés et la confiance de nos clients partout dans le monde pérennisent la croissance de Robertet. »

Eléments complémentaires

L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

Le tableau de passage de reconstitution de l'EBITDA à partir du Résultat Opérationnel Courant est le suivant :



2024

2023 Résultat opérationnel courant 125 256 111 441 Dotations aux amortissements, provisions et reprises 31 692 20 873 Autres charges opérationnelles 117 734 EBITDA 157 066 133 048

On constate une amélioration significative de 18,1% de cet indicateur en valeur absolue, soit une hausse supérieure à celle du chiffre d'affaires. En valeur relative, il est également en forte croissance à 19,4% vs 18,4% en 2023 grâce à une amélioration matérielle de la marge brute très partiellement compensée par une hausse des coûts indirects et de la masse salariale. Il est rappelé que l'Ebitda de l'année 2023 avait été impacté positivement par la valorisation à la baisse du complément de prix à verser sur l'entité acquise Omega, ce qui n'est pas le cas en 2024. Notons en revanche que l'entrée sur une année pleine de l'entité Sonarome a un impact positif évalué à 5,6 millions d'Ebitda supplémentaire pour le Groupe.

Les principaux indicateurs bilanciels sont les suivants :



2024

2023 Capitaux propres (part du Groupe) 551 805 465 787 Trésorerie Nette (*) -97 689 -153 039 Actifs courants – Passifs courants 419 630 406 153

(*) Trésorerie nette = trésorerie et équivalents de trésorerie + autres actifs financiers courants - dettes financières (dont passifs financiers IFRS16)

On constate une amélioration significative de la trésorerie nette du Groupe de l'ordre de 55 millions d'euros, malgré une croissance importante des investissements industriels et informatiques. Cette progression s'explique principalement par la hausse du résultat, le maintien de la maîtrise du besoin en fonds de roulement et un programme d'acquisitions externes plus léger en 2024.

Calendrier financier

17 avril 2025 : Mise à disposition du rapport financier annuel 2024 et du rapport de durabilité , sur le site internet de Robertet

22 mai 2025 : Capital Markets Day - Grasse

4 juin 2025 : Assemblée générale des actionnaires

25 juillet 2025 : Communication du chiffre d'affaires (non audité) du premier semestre 2025

11 septembre 2025 : Communiqué sur le résultat semestriel 2025

18 septembre 2025 : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

