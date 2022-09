ROBERTET : PREMIER SEMESTRE 2022 : RESULTATS SOLIDES

Comptes consolidés (en milliers d'euros) 30 juin 2022 % 30 juin 2021 % 30 juin 2020 % Variation

2022 vs 2021 Chiffres d'Affaires- croissance globale- 358 865 100% 297 629 100% 280 208 100% 20,6% Chiffres d'affaires –croissance organique- 329 937 297 629 280 208 10,9% EBITDA courant 71 611 19.9% 61 299 20,6% 56 165 20,0% 16,8% Résultat opérationnel courant 59 386 16,5% 48 889 16,4% 41 420 14,8% 21,4% RESULTAT NET

Part du Groupe 45 061 12,6% 38 070 12,8% 30 095 10,7% 18,4% Résultat Net par action (en euros) 19,4 16,5 13,0 %

Le conseil d'administration de Robertet s'est tenu à Grasse le 21 septembre 2022 sous la présidence de Monsieur Philippe Maubert.

Les résultats du premier semestre de l'année 2022 ont été bons dans un contexte très volatile avec une hausse du chiffre d'affaires publié de +20,6%, une progression de l'EBITDA de +16,8% et une hausse du résultat net de +18,4%.

Ces résultats sont soutenus par la croissance organique, les acquisitions et les taux de change favorables. A périmètre constant, la croissance est de +10,9%. A périmètre et taux de change constants, le chiffres d'affaires augmente de +5,8%.

Les divisions de Robertet sont toutes en croissance sur le premier semestre 2022 :

- les Ingrédients représentent 26,3 % du chiffres d'affaires et progressent de +25,7% (+22,3% à taux constant)

- la Parfumerie représente 35,5 % du chiffre d'affaires et croît de +16,2% (+11,3% à taux constant)

- les Arômes représentent 35,0 % du chiffre d'affaires et augmentent de +19,3% (+12,3% à taux constant).

La division Health & Beauty continue à fortement émerger avec ses actifs naturels et progresse de +66,6% à fin juin 2022 (+57,0% à taux constant).

La performance est portée par l'Europe, l'Amérique latine (hors Brésil) et l'Asie, tandis que l'Amérique du Nord en particulier est en recul à taux constant.

Les effets de consolidation des sociétés Bionov et Astier Demarest ont fortement contribué à la croissance du premier semestre mais n'auront pas d'effet au 2ème semestre. La société Omega Ingredients quant à elle est consolidée depuis mai 2022, et vient renforcer de façon ciblée le pôle Arômes au Royaume-Uni.

Conformément au vote de l'Assemblée Générale du 14 juin 2022, la société Robertet a modifié sa gouvernance en séparant les fonctions de Président et de Directeur Général. Au 1 er juillet, Mr Philippe Maubert est Président du conseil d'administration tandis que Mr Jérôme Bruhat est le Directeur Général de la société.

Elle a aussi procédé à l'offre publique d'achat d'actions simplifiée sur ses propres titres, à hauteur de près de 10% de son capital. La plus grande partie des titres Robertet apportés à l'offre l'ont été par la holding Maubert SA.

Philippe Maubert, président du conseil d'administration, déclare : « La famille Maubert continue d'être l'actionnaire de contrôle de l'entreprise et réaffirme sa volonté d'indépendance et sa confiance à long-terme dans l'avenir de Robertet ».

Dans un contexte international instable et devant l'inflation des coûts de matières, de transport et d'énergie, Robertet reste prudent et prévoit une croissance de chiffres d'affaires située entre 7 et 9% pour l'ensemble de l'année 2022.

Notre rapport financier semestriel sera disponible le 30 septembre sur notre site internet.

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

*L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes .

Le tableau de passage de reconstitution de l'Ebitda Courant à partir du Résultat Opérationnel Courant est le suivant :

Juin 2022 Juin 2021 Juin 2020 Résultat opérationnel courant 59 386 48 889 41 420 Dotations aux amortissements, provisions et reprises 12 155 12 360 14 741 Autres charges opérationnelles 70 49 4 EBITDA Courant 71 611 61 298 56 165

Cet indicateur représente 19.9% du CA vs 20.60% à fin juin 2021. Cette très légère dégradation est essentiellement liée à une faible dégradation de la marge brute sous l'effet des hausses de prix des matières premières, qui a été partiellement compensée par une augmentation des prix de vente.

Les principaux indicateurs bilanciels sont les suivants :

En milliers d'euros JUIN 2022 JUIN 2021 DECEMBRE 2021 CAPITAUX PROPRES (Part du Groupe) 594 392 509 705 545 734 TRESORERIE NETTE -3 093 45 884 77 276 ACTIFS COURANTS – PASSIFS COURANTS 398 635 335 562 368 898

Ils reflètent toujours l'excellente solidité financière du Groupe. La trésorerie nette est en recul en raison de la politique soutenue de croissance externe et du financement important du besoin en fonds de roulement.

Au 30 juin 2022, l'analyse de la variation du chiffre d'affaires, entre effet de périmètre, effet de change et croissance organique est la suivante :

CA N-1 Effets Périm. Effets Change Croissce org. Variation Totale CA N TOTAL GROUPE 297 629 +44 013 +17 223 +61 236 358 865 + 14,8% + 5,8% + 20,6%

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lmhvZZSblWyVxppvapVsl2poaZlmxGiVamOXl5RxaMqYmppjl26SbciWZnBnmGdu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76328-communique-semestre-1.2022-ok-version-ca-210922docx.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com