Robertet: objectifs fixés à horizon 2030 information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 08:10









(CercleFinance.com) - En amont de son 'Capital Markets Day', Robertet indique qu'il estime pouvoir atteindre un chiffre d'affaires entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros à horizon 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 5 à 7% avec de la croissance organique et des acquisitions ciblées.



Le groupe de parfums et d'arômes entend aussi améliorer son niveau d'EBITDA au-delà de 20% du CA et stabiliser son retour sur capital employé autour de 16%. Le free cash-flow avant acquisitions pourrait atteindre entre 105 et 115 millions d'euros.



'Pour y parvenir, nous nous appuierons sur nos capacités d'innovation, notre ancrage industriel mondial et sur notre capacité à accompagner une clientèle variée, des grandes marques aux acteurs de niche', affirme son directeur général Jérôme Bruhat.



Enfin, la stratégie d'allocation du capital restera équilibrée, autour de trois priorités : maintenir un haut niveau d'investissements industriels et digitaux, poursuivre une politique ciblée de croissance externe et améliorer graduellement la rémunération des actionnaires.





Valeurs associées ROBERTET 835,0000 EUR Euronext Paris 0,00%