Robertet : forte hausse du dividende au titre de 2024

(AOF) - Robertet a dévoilé des résultats 2024 et un dividende en forte hausse. L'année dernière, le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes a enregistré un résultat net, part du groupe, en progression de 20,7% à 90,07 millions d’euros. L’Ebitda a augmenté de 18,1% à 157,07 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 19,4% contre 18,4% en 2023. Robertet a bénéficié " d'un contexte de baisse relative des coûts d'achat au premier semestre " et du " dynamisme des catégories de produits à forte valeur ajoutée ".

Le chiffre d'affaires a progressé de 12% à 807,6 millions d'euros. Il a augmenté 10,3% à taux de change et périmètre constants.

Robertet explique avoir bénéficié " d'un contexte favorable de restockage des clients, de dynamique des nouveaux marchés et de baisse relative des coûts d'achats de matières premières ".

Une assemblée générale sera convoquée le 4 juin 2025 à Grasse. Il sera proposé un dividende de 10 euros par action, en hausse de 17,6 % par rapport à l'année précédente, " en raison de la très bonne année 2024 ".

Il sera aussi proposé l'entrée de quatre nouveaux administrateurs : le Fonds Stratégique de Participations, Peugeot Invest Assets et deux membres de la cinquième génération de la famille Maubert.

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires est en hausse de 5,5%. Il affiche une croissance de 4,7% à taux de change et périmètre constants.

" Dans un contexte incertain et après une année 2024 excellente, ce démarrage, en ligne avec l'évolution moyenne des dernières années, nous invite à un optimisme prudent " indique le spécialiste mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes.

