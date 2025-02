Robertet anticipe toujours une hausse d'Ebitda 2024 plus élevé que son chiffre d'affaires

(AOF) - Robertet , spécialiste mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes, a publié un chiffre d’affaires 2024 à 807 millions d’euros, en progression de 12%. La croissance organique de 10,3% est portée par toutes les régions sans exception. Elle est de 12,7% à taux de change constant et de 9,6% à périmètre constant.

Les nouveaux marchés comme l'Asie du Sud-Est, la Chine, l'Amérique Latine et le Moyen-Orient ont connu de fortes croissances, tandis que l'Europe et les USA ont délivré une performance très solide. L'Inde aussi connait une forte croissance grâce à l'acquisition et l'intégration réussie de Sonarome.

Toutes les divisions de Robertet contribuent à la croissance en 2024.

Les matières premières représentent 24,3% du chiffre d'affaires et sont en hausse de 16,9%. Ce retour de la croissance marque la reprise du bio, la santé de la parfumerie de luxe et le restockage de certains clients après un point bas en 2023.

La parfumerie représente 39,4 % du chiffre d'affaires et croît de 16,4%. Cette performance est portée par le succès de nombreuses marques de parfumerie de niche dans le monde, notamment aux USA, en Chine et au Brésil.

Les arômes représentent 33,7% du chiffre d'affaires et augmentent de 4,9%. Cette solide augmentation repose sur l'apport de Sonarome en Inde et un fort intérêt pour les naturels des grands clients internationaux.

La division health & beauty représente 2,6% du chiffre d'affaires, en hausse de 9,4% sur l'année après avoir réussi à restaurer ses capacités de production au deuxième semestre et continué à mondialiser la commercialisation de ses produits phares.

Comme mentionné lors des résultats du premier semestre 2024, la société anticipe une progression de l'Ebitda pour l'année 2024 plus élevée que celle du chiffre d'affaires.

Robertet publiera ses résultats annuels 2024 le 14 avril prochain.

