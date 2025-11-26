Robeco s’adjoint un nouveau responsable wholesale pour l’Europe

Robeco vient de recruter Steven de Vries en tant que responsable du wholesale pour l’Europe. Il prendra ses fonctions le 1 er décembre et succèdera à Ana Claver Gavina, qui occupait ce poste précédemment, avant de partir en mai 2025 chez Vontobel .

Steven de Vries était précédemment responsable de la distribution wholesale pour le Royaume-Uni, l’Europe et l’Amérique latine au sein de Legal & General Investment Management (LGIM), entre 2021 et 2024. « Chez LGIM, il a réussi à faire passer les encours de l’activité wholesale de 50 milliards d’euros à 85 milliards d’euros en seulement trois ans, et a dirigé les efforts d’intégration paneuropéenne visant à unifier les stratégies commerciales dans toutes les régions », souligne Robeco dans un communiqué.

Steven de Vries a aussi passé 15 ans au sein de Henderson Global Investors, dernièrement en tant que responsable des ventes européennes et des distributeurs mondiaux. Après l’acquisition par Janus, il a été pendant trois ans supplémentaires responsable des institutions financières mondiales au sein de Janus Henderson Investors. Il a également travaillé au sein d’Axa Investment Managers et d’ING Group.

Chez Robeco, Steven de Vries sera chargé de diriger et de développer la stratégie de distribution wholesale de Robeco sur les principaux marchés européens. Il sera notamment responsable de la supervision de la relation client, de la croissance des ventes et du développement du marché de gros européen. Il s’attachera à renforcer la présence de Robeco auprès des intermédiaires financiers, des banques privées, des family offices et des fournisseurs de plateformes, tout en stimulant l’innovation dans la distribution et la commercialisation des produits.

Cette nomination intervient alors que Robeco vient de nommer son nouveau responsable pour la France, Walid Aliane.

Laurence Marchal