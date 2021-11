Robeco renforce son pôle commercial en Suisse

(NEWSManagers.com) - Le gérant néerlandais Robeco vient de recruter deux responsables commerciales senior pour ses bureaux de Genève et Zurich.

Le premier accueille Julie Van Campenhoudt pour les clients wholesale et institutionnels en Romandie, et le second Carolin Hefele pour les clients wholesale en Suisse alémanique.

Julie Van Campenhoudt arrive d'Oddo BHF Asset Management, où elle était responsable des ventes wholesale pour la Suisse romande depuis 2016. Auparavant, elle fut responsable de comptes clés dans l'équipe de vente actions suisses institutionnelles chez Helvea (groupe Baader Bank) à Genève. Elle a débuté sa carrière à Madrid dans la vente institutionnelle d'actions ibériques chez Kepler Cheuvreux puis chez Fidentiis Equities (désormais Grupo Bestinver).

Carolin Hefele arrive de Janus Henderson Investors, où elle était directrice des ventes pour la Suisse. Auparavant, elle fut responsable du développement commercial chez Standard Life Aberdeen à Zurich et responsable des ventes institutionnelles d'actions européennes chez MainFirst Bank AG.