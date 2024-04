Robeco redevient neutre sur les actions

(AOF) - "L'équilibre des risques au Moyen-Orient s'est déplacé", affirme Peter van der Welle, strategist sustainable multi asset solutions chez Robeco. "Si l'échec de l'attaque iranienne par Israël et ses alliés a été suivi d'un soulagement initial sur les marchés financiers, le sentiment est devenu plus baissier depuis, dans un contexte de désinflation mondiale qui s'enlise et de perte de confiance des membres du conseil d'administration de la Réserve fédérale américaine quant à leur capacité à réduire les taux d'intérêt dans les meilleurs délais".

"Compte tenu de ce qui précède et de la baisse généralisée de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, nous avons décidé cette semaine de prendre des bénéfices sur notre surpondération des actions japonaises (TOPIX) et de ramener la pondération des actions du portefeuille à un niveau neutre par rapport à l'indice de référence", annonce le gérant.

"Alors que nous nous rapprochons du mois de mai, la saisonnalité des actions est sur le point de devenir négative, tandis qu'il incombe désormais aux entreprises de réaliser des bénéfices supérieurs au premier trimestre pour maintenir le rallye du marché à flot". Il prévoit qu'avec environ 8 % des entreprises américaines ayant publié leurs résultats, cela s'avérera difficile, car "les premières fissures sur le front des bénéfices apparaissent" chez certains des "Magnificent 7", leaders de la technologie, comme Apple et Tesla.

Sur les marchés obligataires, il fera "preuve de patience" en augmentant la duration des bons du Trésor américain. "Des émissions supplémentaires pourraient être nécessaires si les recettes fiscales américaines déçoivent, tandis que le rythme actuel du resserrement quantitatif pourrait se poursuivre plus longtemps, tout comme la série de surprises positives en matière d'inflation aux États-Unis".