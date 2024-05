Robeco recrute une équipe dette émergente de Candriam

Robeco vient de recruter trois collaborateurs de Candriam spécialisés dans la dette émergente. L’équipe se compose de Diliana Deltcheva, responsable dette émergente de Candriam depuis mars 2015, et des gérants Richard Briggs et Nicholas Sauer. Ces derniers cogéraient notamment les stratégies souveraines Candriam EMD HC.

Le trio doit lancer des stratégies dette émergente souveraine en devises fortes et devises locales au second semestre de cette année. La future offre complétera celle de la société de gestion en obligations émergentes, qui couvre les obligations asiatiques et les crédits émergents.

Cette nouvelle équipe renforcera le pôle marchés émergents de Robeco, qui constitue l’un de ses cinq piliers d’investissement. Cela s’inscrit dans le cadre de la stratégie 2021-2025 de la société, visant à répondre aux demandes du marché.

Laurence Marchal