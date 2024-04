Robeco optimise son offre multi-actifs

Ces modifications n'impactent pas les objectifs de performance du processus d'investissement qui reste dans la lignée de celle des cinq dernières années et plus.

"Cette nouvelle structure permet d'assurer, avec plus d'efficacité, une gestion active du risque des biais régionaux, de l'exposition aux facteurs et de la liquidité, tout en réduisant la nécessité de disposer d'importants portefeuilles complémentaires", précise le gestionnaire d'actifs.

L'approche d'investissement s'est transformée d'un modèle "fonds de fonds" en une structure "ligne par ligne", ce qui permet de gérer les risques plus efficacement et de mettre en place des éléments contraignants communs à toutes les stratégies, les fonds favorisant notamment les investissements dans le portefeuille qui évitent de nuire fortement aux Objectifs de développement durable (ODD).

Sont concernées la stratégie Multi-Asset Income, rebaptisée Sustainable Income Allocation, la stratégie Multi-Asset Sustainable, rebaptisée Sustainable Diversified Allocation et la stratégie Multi-Asset Growth, rebaptisée Sustainable Dynamic Allocation.

(AOF) - Robeco annonce que ses fonds multi-actifs ont été rebaptisés afin de mieux refléter l’attention accrue accordée à la durabilité. Les trois fonds ont été regroupés au sein de la SICAV Capital Growth Funds de Robeco, ce qui facilite l’accès à l’offre multi-actifs pour les investisseurs déjà investis dans les stratégies actions et obligations du gestionnaire d'actifs.

