Robeco nomme un responsable mondial des ventes et du marketing

Robeco vient de nommer Malick Badjie responsable mondial des ventes et du marketing , ainsi que membre du comité exécutif. L’intéressait occupait ce poste par intérim. Il succède à Alexander Preininger qui était en congé pour raisons personnelles et a maintenant décidé de quitter l’entreprise.

Malick Badjie a rejoint Robeco en 2017 et était jusqu’à présent responsable des ventes institutionnelles pour l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique. Précédemment, il était associé chez Silk Invest. Entre 2003 et 2013, il a travaillé chez BlackRock.