Robeco lance une stratégie quantitative sur les actions mondiales

Robeco lance la stratégie Robeco QI Global Enhanced Index Equities, une nouvelle solution quantitative axée sur les actions mondiales « conçue pour répondre aux besoins en constante évolution des investisseurs institutionnels en quête d’une approche d’indexation optimisée », selon un communiqué.

La stratégie QI Global Enhanced Index Equities de Robeco s’appuie sur l’expertise de la société de gestion en matière de recherche systématique, de construction de portefeuilles et d’intégration des critères de durabilité. Conçue pour offrir aux investisseurs une alternative à la gestion passive traditionnelle des actions mondiales, cette stratégie vise à générer « un solide potentiel de rendement tout en maintenant des niveaux de risque raisonnables », indique un communiqué.

Le fonds applique un cadre propriétaire quantitatif de sélection de titres, qui intègre les définitions de facteurs optimisées et le modèle d’alpha de Robeco afin d’identifier les entreprises au meilleur potentiel de performances attendues.

Cette stratégie intègre les critères ESG et favorise les caractéristiques environnementales et sociales, conformément à l’article 8 du SFDR.

« (…) Fin 2025, nos solutions en investissement quantitatif dépassaient les 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion, renforçant ainsi notre position de leader mondial dans le domaine de l’investissement quantitatif. Forts de cet atout, nous avons lancé quatre ETF Enhanced Indexing, dont deux axés sur des régions spécifiques, et nous proposons désormais une version mondiale couvrant tous les pays », a commenté Weili Zhou, directrice adjointe de l’investissement et responsable de la recherche en investissement quantitatif chez Robeco.

L'Agefi