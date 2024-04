Robeco lance plusieurs stratégies d'investissement axées sur la transition

(AOF) - Robeco va lancer dans les prochains mois une série de stratégies d'investissement de transition dans plusieurs classes d'actifs, axées notamment sur l’Asie et les pays émergents. Pour accompagner la transformation des économies émergentes mondiales vers une économie nette zéro d'ici à 2050, 125 000 milliards de dollars seront nécessaires, souligne le gérant. Il recherchera de l'alpha dans toutes les industries qui opèrent une transition durable, y compris dans les secteurs à forte intensité de carbone.

A l'heure actuelle, l'investissement dans la transition cible essentiellement les marchés privés et l'immobilier. Grâce à ses cadres de marché public (pour les obligations et les actions cotées), Robeco veut rendre l'investissement dans la transition accessible à un public plus large, et commencera là où les investissements font le plus défaut, à savoir en Asie et sur les marchés émergents.

L'approche de Robeco est axée sur le financement d'entreprises qui réalisent des progrès en matière de développement durable, tout en respectant les principes clés tels que l'intentionnalité, la mesurabilité et la crédibilité.