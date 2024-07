Robeco lance 2 stratégies actions marchés émergents axées sur la transition durable

(AOF) - Robeco a lancé deux nouvelles stratégies actions visant à permettre de s’exposer au potentiel de croissance qu’offre la transition durable dans les pays émergents. La stratégie Emerging Markets Climate Transition Equities se concentre spécifiquement sur la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, en s'alignant sur les objectifs de l'Accord de Paris. La stratégie plus large Transition Asian Equities prend en compte davantage d’objectifs environnementaux et sociaux en plus de se concentrer sur la transition climatique.