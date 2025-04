Robeco développe un nouvel ETF actifs 3D ciblant les marchés émergents

"Nos ETF actifs en actions 3D ont été très bien accueillis par les clients, et nous avons maintenant élargi la gamme pour inclure les marchés émergents aux côtés de nos expositions existantes aux États-Unis, à l'Europe et aux marchés développés mondiaux", a déclaré Nick King, responsable des ETF chez Robeco.

Ce nouvel ETF est coté à la Bourse de Londres, à SIX Swiss Exchange, à la Bourse de Francfort et à la Borsa Italiana.

L'ETF 3D Emerging Markets Ucits de Robeco s'appuie sur "une approche quantitative sophistiquée ainsi qu'un processus rigoureux", axé sur des données et intégrant des signaux à court terme optimisés par l'IA et le Machine Learning.

(AOF) - Robeco annonce l'élargissement de sa famille d'ETF actifs 3D avec le lancement de son ETF 3D Emerging Markets UCITS. "Ce nouvel ETF combine le potentiel de croissance des marchés émergents, la puissance de la stratégie Enhanced Indexing de Robeco et son track-record de 15 ans dans les marchés émergents, le tout dans une enveloppe ETF, liquide et dynamique", précise un communiqué du gérant.

