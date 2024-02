Robeco: Antoine Halm nommé senior sales manager France et Monaco

(AOF) - Le bureau parisien de Robeco annonce le recrutement d’Antoine Halm en tant que senior sales manager France et Monaco. Il vient renforcer l’équipe de commerciaux en place à Paris avec pour mission d’aider au rayonnement des solutions et expertises de Robeco, aussi bien auprès des clients institutionnels que wholesales. Antoine Halm, 46 ans, a notamment été responsable des stratégies alternatives chez Louis Capital Markets, en développant des modèles systématiques à destination des comptes propres de grandes banques, hedge funds et asset managers pendant près de 10 ans.

Il travaillait depuis 2019 chez Chahine Capital en tant que institutional sales manager. Il est diplômé en finance des marchés de l'ESC Amiens.