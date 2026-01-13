 Aller au contenu principal
Ro s'associe à Amgen pour étudier les obstacles à la prise en charge de l'obésité et à l'accès au GLP-1
13/01/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de télésanté Ro a annoncé mardi qu'elle avait entamé une collaboration de recherche avec le fabricant de médicaments Amgen AMGN.O afin d'examiner les défis auxquels les patients et les fournisseurs sont confrontés dans l'accès aux traitements de l'obésité, y compris les thérapies GLP-1.

L'étude utilisera les données de la plateforme de Ro pour suivre la couverture d'assurance ainsi que les exigences d'autorisation préalable pour les médicaments GLP-1 tels que l'Ozempic de Novo Nordisk NOVOb.CO et le Zepbound d'Eli Lilly

LLY.N .

Les médicaments pour la perte de poids ont remodelé le traitement de l'obésité, mais de nombreux patients ont encore du mal à les obtenir en raison des lacunes de la couverture, a déclaré Ro.

Alors que les fabricants de médicaments ont créé leurs propres canaux de vente directe aux consommateurs, des sociétés telles que Noom, Ro et WeightWatchers WW.O jouent un rôle croissant en mettant les patients en contact avec des prescripteurs virtuels et en les aidant à s'y retrouver dans les exigences en matière de couverture.

En novembre, le président américain Donald Trump a conclu un accord avec Eli Lilly et Novo Nordisk pour réduire les prix des médicaments amaigrissants pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces.

Ro a déclaré que la recherche aidera les patients cliniquement éligibles et leurs fournisseurs à comprendre les critères de couverture d'assurance, y compris les lacunes dans la couverture, et à s'assurer que les patients ont accès aux thérapies dont ils ont besoin.

"Les GLP-1 peuvent changer la vie de ceux qui peuvent obtenir un traitement, mais l'impact réel nécessite une échelle - ce qui signifie améliorer considérablement l'accès", a déclaré Zach Reitano, directeur général de Ro, dans un communiqué.

Amgen a déclaré que le partenariat utilisera la recherche observationnelle pour identifier les besoins non satisfaits et aider à informer le développement de thérapies futures et les innovations dans la prestation de soins.

Les conditions financières de la collaboration n'ont pas été divulguées.

Valeurs associées

AMGEN
323,4650 USD NASDAQ -0,64%
ELI LILLY & CO
1 088,850 USD NYSE +0,77%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
WW INTERNATIONAL
28,7100 USD NASDAQ -5,59%
