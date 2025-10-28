 Aller au contenu principal
RMBS plonge après un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions en raison d'une forte hausse de la facture fiscale
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 10:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de Rambus Inc RMBS.O , fournisseur de licences de semi-conducteurs, chutent de 17,5 % à 93,76 $ avant l'ouverture du marché après que les bénéfices du troisième trimestre ont manqué les estimations

** Le bénéfice de RMBS en glissement annuel pour le troisième trimestre reste relativement stable en raison d'impôts et de coûts plus élevés

** Les dépenses d'exploitation de la société au troisième trimestre augmentent de 25 % par rapport à l'année précédente

** Les bénéfices de RMBS sont inférieurs aux estimations après avoir dépassé les attentes au cours des deux trimestres précédents

** Cependant, les revenus de RMBS pour le troisième trimestre dépassent les estimations

** Depuis le début de l'année, la valeur de l' action a plus que doublé, contre un gain de 44 % pour l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX .

Valeurs associées

RAMBUS
113,6100 USD NASDAQ +7,77%
