- Le fournisseur d’ETF thématiques Rize ETF vient de lancer un ETF sur l’économie circulaire classé article 9. Le Rize Circular Economy Enablers Ucits ETF sera investi dans des entreprises qui faciliteront la transition vers une économie plus circulaire.L’ETF se distingue en mettant l’accent sur les entreprises qui rendent possible l’économie circulaire (Origin Materials, Verbio Vereinigte ou Aurubis), plutôt que sur celles qui l’utilisent déjà dans leurs activités (comme Lego, Ikea ou Nike) ou les sociétés qui affichent les meilleures pratiques dans une économie linéaire (Waste Connections, Veolia, Republic Services).Le nouvel ETF est coté sur le London Stock Exchange et la Bourse de Francfort. Il sera introduit sur SIX en Suisse dans les prochaines semaines. Cela porte le nombre total d’ETF de Rize à neuf. A lire aussi: Rize ETF veut se développer en France

Laurence Marchal