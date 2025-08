Rivian : la perte d'Ebitda ajusté annuelle devrait être plus importante que prévu

(AOF) - Rivian a dévoilé des résultats au second trimestre un peu décevants. Sur la période d’avril à juin, la perte nette de la société s’est élevée à 1,656 milliard de dollars contre 1,457 milliard de dollars il y a un an. La perte nette par action diluée et ajustée a atteint 0,97 dollar, contre des attentes à -0,66 dollar et un précédent à -1,46 dollar. De son côté, le chiffre d’affaires a progressé de 12,52%, à 1,303 milliard de dollars. Le groupe enregistre une perte d'Ebitda ajusté de 667 millions de dollars contre une perte de 867 millions de dollars il y a un an.

En raison de ces performances trimestrielles et des tensions commerciales, le constructeur de véhicules électriques a revu à la hausse sa prévision de pertes d'Ebitda ajusté annuelle qui est désormais attendue entre 2 et 2,25 milliards de dollars, contre 1,7 à 1,9 milliard de dollars.

L'objectif de livraisons de voitures n'a quant à lui pas bougé et reste fixé entre 40 000 et 46 000 unités sur l'ensemble de l'année.

