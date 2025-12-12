Rivian bondit grâce aux commentaires haussiers des analystes après la première Journée de l'autonomie et de l'IA

(Mises à jour avec commentaires)

12 décembre - ** Les actions de Rivian Automotive RIVN.O ont augmenté de 16 % à 19,06 $ après les commentaires haussiers des analystes à la suite de sa première Journée de l'autonomie et de l'IA

** RIVN a présenté jeudi une nouvelle puce personnalisée pour la conduite autonome et un ensemble de technologies de conduite autonome payantes

** L'événement a dépassé nos attentes et nous conforte dans l'idée que RIVN deviendra le deuxième acteur nord-américain du secteur des véhicules électriques, dépassant même Tesla dans certains domaines d'intégration de l'IA ", indique BNP Paribas dans une note

** Alors que la plupart des équipementiers luttent pour adopter des architectures définies par logiciel, RIVN conserve une longueur d'avance - à quelques mois de vendre de véritables véhicules définis par l'IA - BNP Paribas

** La maison de courtage Needham augmente l'objectif de cours à 23 $, contre 14 $ auparavant

** Morningstar commence la couverture avec un objectif de cours de 15 $, dit que la société va accélérer la production du SUV R2 et que son logiciel d'autonomie sera un facteur de différenciation

** 10 des 30 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent "acheter" ou plus, 15 recommandent "conserver", tandis que d'autres recommandent "vendre"; le titre a un objectif de cours médian de 15 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, RIVN a gagné ~24% cette année