 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rivian bondit grâce aux commentaires haussiers des analystes après la première Journée de l'autonomie et de l'IA
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec commentaires)

12 décembre - ** Les actions de Rivian Automotive RIVN.O ont augmenté de 16 % à 19,06 $ après les commentaires haussiers des analystes à la suite de sa première Journée de l'autonomie et de l'IA

** RIVN a présenté jeudi une nouvelle puce personnalisée pour la conduite autonome et un ensemble de technologies de conduite autonome payantes

** L'événement a dépassé nos attentes et nous conforte dans l'idée que RIVN deviendra le deuxième acteur nord-américain du secteur des véhicules électriques, dépassant même Tesla dans certains domaines d'intégration de l'IA ", indique BNP Paribas dans une note

** Alors que la plupart des équipementiers luttent pour adopter des architectures définies par logiciel, RIVN conserve une longueur d'avance - à quelques mois de vendre de véritables véhicules définis par l'IA - BNP Paribas

** La maison de courtage Needham augmente l'objectif de cours à 23 $, contre 14 $ auparavant

** Morningstar commence la couverture avec un objectif de cours de 15 $, dit que la société va accélérer la production du SUV R2 et que son logiciel d'autonomie sera un facteur de différenciation

** 10 des 30 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent "acheter" ou plus, 15 recommandent "conserver", tandis que d'autres recommandent "vendre"; le titre a un objectif de cours médian de 15 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, RIVN a gagné ~24% cette année

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
18,7600 USD NASDAQ +14,18%
TESLA
442,5650 USD NASDAQ -0,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank