Rivian Automotive devrait annoncer un nouveau plan de licenciements

(AOF) - Selon des informations du Wall Street Journal, Rivian Automotive s’apprêterait à lancer une nouvelle vague de licenciements portant sur environ 4% de ses effectifs. Le mois dernier, le spécialiste des camions, camionnettes et SUV électriques avait déjà annoncé un plan visant à licencier 1,5% de ses effectifs. Le groupe, qui comptait environ 15 000 employés à la fin de l’année dernière, devrait donc se séparer d’environ 825 personnes, en comptant les deux plans de licenciement.

L'objectif pour le groupe explique le média américain est préserver sa trésorerie, dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale pour les véhicules électriques.

