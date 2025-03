Rio Tinto: reprise des opérations à Dampier après le cyclone information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 10:36









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la reprise des opérations de son installation East Intercourse Island (EII) au port de Dampier, en Australie-Occidentale, après les inondations causées par le cyclone tropical Sean.



L'activité du déchargeur de wagons a repris la semaine dernière et un premier navire a été chargé.



Pour rappel, les ports de Dampier et Cape Lambert ont également été affectés par plusieurs cyclones, entraînant une perte estimée à 13 millions de tonnes, dont la moitié devrait être compensée.



Les prévisions d'expéditions de minerai de fer pour 2025 restent inchangées entre 323 et 338 millions de tonnes.





