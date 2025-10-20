Rio Tinto : objectif de cours relevé chez Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 13:08
Le bureau d'études précise que ses attentes d'EBITDA sous-jacent pour le second semestre et l'exercice sont relevées, respectivement, de 8% à 13 MdsUSD et de 4% à 24,6 MdsUSD, le positionnant 4% et 2% au-dessus du consensus.
'Les conditions de marché devraient toutefois se dégrader en 2026 avec le démarrage de Simandou et les retombées du durcissement tarifaire observé à travers le monde sur la production chinoise d'acier', prévient l'analyste.
Oddo BHF juge néanmoins son opinion positive sur Rio Tinto 'justifiée par la bonne exécution, les perspectives à long terme attractives dans les principaux métaux sur fond de transition énergétique', et considère que la valorisation 'reste raisonnable'.
Valeurs associées
|5 133,000 GBX
|LSE
|+1,64%
