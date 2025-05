Rio Tinto: le DG sur le départ, la succession a débuté information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 11:02









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que son directeur général, Jakob Stausholm, quittera ses fonctions plus tard cette année, à l'issue d'un processus de succession déjà en cours.



Entré dans le groupe en 2018 comme directeur financier, il était devenu directeur général en janvier 2021.



Sous sa direction, Rio Tinto a recentré sa stratégie sur la transition énergétique, renforcé ses relations avec les parties prenantes et posé les bases d'une croissance rentable.



Jakob Stausholm restera en poste jusqu'à la nomination de son successeur.





