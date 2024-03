Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: détient près de 20% de Star Diamond Corporation information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 12:52









(CercleFinance.com) - Rio Tinto Exploration Canada (RTEC) annonce avoir acquis 108 204 112 actions ordinaires du capital de Star Diamond Corporation (SDC) en échange de la totalité de sa participation dans la coentreprise Fort à la Corne ( ' Intérêt dans la coentreprise FalC ').



Par conséquent, RTEC ou contrôle actuellement, au total, 119315222 actions ordinaires représentant une participation de 19,9 % dans SDC.



Avant l'opération, RTEC détenait une participation de 75 % dans la coentreprise Fort à la Corne et 11111110 actions ordinaires de SDC.



Aux termes de l'accord, RTEC a vendu la totalité de sa participation dans la coentreprise FalC à SDC, ce qui a permis à RTEC de détenir 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de SDC sur une base non diluée.





