Rio Tinto: compte produire plus de bauxite an Australie information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que des travaux préliminaires et des études d'ingénierie finale vont être lancés en vue d'augmenter la capacité de production de bauxite sur le site d'Amrun, situé dans la péninsule du cap York (Queensland, Australie).



Le projet prévoit la construction d'une nouvelle mine et l'extension du port existant, afin de presque doubler la production actuelle de 23 millions de tonnes par an.



Cette production remplacerait celle des mines d'Andoom (cap York) et de Gove (Territoire du Nord), appelées à fermer d'ici la fin de la décennie.



Le projet générera plus de 800 emplois et permettra de pérenniser l'activité sur le site.



La décision finale d'investissement est attendue en 2026, après consultation avec les communautés autochtones et l'obtention des autorisations réglementaires.





Valeurs associées RIO TINTO 4 649,750 GBX LSE -0,04%