Rio Tinto: chiffre d'affaires en légère hausse, BPA en repli information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 09:37









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Rio Tinto a réalisé un chiffre d'affaires de 27,5 Mds$, en hausse de 3 % par rapport à la même période en 2024. L'EBITDA sous-jacent s'établit à 13,5 Mds$, stable sur un an, avec une marge de 49 %.



Le résultat net sous-jacent atteint 5,7 Mds$, en repli de 4 %, tandis que le BPA sous-jacent ressort à 349,4 cents, contre 363,5 cents un an plus tôt.



Le free cash flow généré s'élève à 5,6 Mds$, en baisse de 4 %, principalement en raison d'une hausse des investissements. La dette nette s'établit à 4,8 Mds$, contre 4,4 Mds$ à fin 2024.



'Nous avons obtenu de bons résultats malgré un environnement incertain, grâce à notre rigueur opérationnelle et à notre discipline capitalistique', souligne Jakob Stausholm, CEO du groupe.



Le groupe a annoncé un dividende intérimaire de 185 cents par action, équivalant à 60 % du résultat net sous-jacent. Rio Tinto réaffirme sa priorité sur la croissance disciplinée, l'innovation technologique et le respect de ses engagements climatiques, tout en maintenant des prévisions de production inchangées pour 2025.





