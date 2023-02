Richter et Mithra signent un accord de licence pour la commercialisation de Donesta®, le premier traitement hormonal à base d'Estetrol

15 février 2023, 7h30 CET, Budapest, Hongrie et Liège, Belgique – Gedeon Richter Plc. (« Richter ») et Mithra Pharmaceuticals (« Mithra ») ont le plaisir d’annoncer aujourd'hui la signature d'un accord de licence pour la commercialisation de Donesta®, un produit candidat à base d’Estetrol pour le traitement hormonal de substitution chez les femmes ménopausées.



La finalisation de l'accord fait suite à la signature de l’accord de principe (« Binding Term Sheet » ou BTS) officialisé par les parties le 20 décembre 2022. Les territoires couverts par l'accord sont l'Europe géographique, les pays de la CEI, l'Amérique latine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.