Richemont: résultat net de 1 505 ME au 30 septembre

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation des activités poursuivies de 10,2 milliards d'euros et 2,7 milliards d'euros, respectivement sur les six premiers mois clos le 30 septembre 2023.



Le chiffre d'affaires est en hausse de 6 % à taux de change réels et de 12 % à taux de change constants, soutenu par presque toutes les régions et canaux de distribution.



La croissance est portée par l'Asie Pacifique, où les ventes ont progressé de 14 % à taux de change réels (+23% à taux de change constants), et par les Maisons joaillères dont les ventes ont augmenté de 10% à taux de change réels (+16% à taux de change constants).



Le groupe enregistre une contraction des ventes des Maisons horlogères de 3 % à taux de change réels (+ 3 % à taux de change constants) avec une marge opérationnelle de 19,7 %



Le résultat opérationnel courant est en baisse de 2 % à 2 655 ME à taux de change réels (+15% à taux de change constants), soit une marge opérationnelle de 26,0 % (28,5 % à taux de change constants, en hausse de 90 points de base).



Le résultat courant est en hausse de 3 % à hauteur de 2,2 milliards d'euros et le résultat net s'inscrit à 1 505 ME. Le groupe enregistre une perte de 0,7 milliards d'euros au titre des actifs destinés à être cédés, principalement due à une charge comptable de 0,5 milliards d'euros correspondant à la réévaluation de l'actif net de YNAP.



La trésorerie nette ressort à 5,8 milliards avec des flux de trésorerie en hausse à hauteur de 1,7 milliards d'euros générés par les activités opérationnelles.





