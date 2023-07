Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont: participation majoritaire dans Gianvito Rossi information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 11:30









(CercleFinance.com) - Richemont annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Gianvito Rossi, la maison de chaussures italienne.



Gianvito Rossi, fondateur, DG et directeur créatif de la marque, conservera une participation dans l'entreprise et continuera à développer le groupe en partenariat avec Richemont.



' Gianvito Rossi est l'une des principales maisons de chaussures de luxe au monde. Elle est reconnue par ses clients du monde entier pour ses designs sophistiqués, son savoir-faire unique et sa qualité irréprochable ' indique le groupe.



Philippe Fortunato, DG de l'activité Maisons de Mode & Accessoires, a déclaré : ' Gianvito Rossi est une Maison d'exception au savoir-faire unique dans le monde de la chaussure. Ses valeurs fondamentales de qualité sans compromis, d'élégance et d'intemporalité sont parfaitement alignés avec les valeurs de Richemont '.





