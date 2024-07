Richemont: le chiffre d'affaires baisse de 1% à 5,3 milliards d'euros au 1T

Le géant du luxe Richemont, propriétaire notamment de la maison de joaillerie Cartier, a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 1%, à près de 5,3 milliards d'euros, freiné par l'Asie-Pacifique qui a pesé sur les ventes de montres.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe, qui publie ses résultats sur une base décalée, précise cependant qu'hors effets de changes, ses ventes se sont accrues de 1% pour son premier trimestre, qui va de début avril à fin juin.

Ses ventes dans la zone Asie-Pacifique (hors Japon) ont reculé de 18% en monnaies locales et de 19% une fois converties en euros, le repli se chiffrant à 27% pour la zone Chine, Hong-Kong et Macao, a précisé le groupe genevois dans un communiqué.

Ce déclin reflète "le faible niveau de confiance des consommateurs", reconnaît-il tout en rappelant que la base de comparaison était élevée. Sur la même période l'an passé, son chiffre d'affaires dans la zone Asie-Pacifique (hors Japon) avait bondi de 40% en monnaies locales.

Hors effets de changes, ses ventes ont en revanche augmenté de 5% en Europe et de 10% sur le continent américain, le groupe enregistrant sa plus forte croissance au Japon. Elles y ont bondi de 59%, soutenues par les achats des touristes qui profitent de l'affaiblissement du yen.

Dans un commentaire boursier, Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, juge toutefois ces ventes du groupe au premier trimestre "robustes" et "rassurantes", "compte tenu du choc de Burberry et Swatch Group hier".

Lundi, l'horloger suisse Swatch Group a fait état d'une baisse de 14,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et d'une chute de 70% de son bénéfice net face à la baisse de la consommation en Chine.

Le groupe de luxe britannique Burberry, connu pour ses trench-coats, a pour sa part annoncé le remplacement de son directeur général Jonathan Akeroyd après la publication de nouvelles performances décevantes.

Les ventes de Richemont au premier trimestre ont été portées par la joaillerie, sa plus grosse division, qui ont progressé de 4% en monnaies locales, et de 2% une fois converties en euros, à 3,65 milliards d'euros. Elles ont atténué le repli de l'horlogerie, en baisse de 13% en monnaies locales et de 14% en euros à 911 millions d'euros.

Elles dépassent très légèrement les attentes des analystes interrogés par l'agence suisse AWP dans la joaillerie, les prévisions se situant à 3,63 milliards d'euros mais s'inscrivent en-deçà de leurs projections dans l'horlogerie, les estimations les chiffrant à 986 millions d'euros.