Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont: l'UE approuve l'opération avec Farfetch information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Richemont a annoncé lundi que la Commission européenne avait approuvé le projet de prise de participation de Farfetch dans sa filiale de prêt-à-porter en ligne Yoox Net-A-Porter (YNAP).



Cet accord stratégique stipule que Farfetch va reprendre 47,5% du capital tandis que l'homme d'affaires émirati Mohamed Alabbar en prendra 3,2%, laissant à Richemont une participation de 49,3% dans YNAP.



Il est également prévu que les différentes maisons de Richemont adoptent la technologie de Farfetch, un spécialiste de la vente en ligne de produits de luxe, au niveau de l'ensemble de leurs canaux de distribution.



Sachant que l'autorisation de Bruxelles était la dernière à obtenir, l'opération semble bien partie pour être finalisée d'ici à la fin de l'année, conformément au calendrier qui était initialement envisagé.





Valeurs associées CIEFINRICHEMONT Swiss EBS Stocks -0.71%