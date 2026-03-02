 Aller au contenu principal
Richemont et le secteur du luxe menacés par l'escalade des tensions au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 11:54

Les valeurs liées au luxe s'inscrivent en forte baisse lundi matin sur les Bourses européennes. Ces dernières sont pénalisées par les frappes menées conjointement depuis ce week-end par les Etats-Unis et Israël contre plusieurs positions stratégiques en Iran ainsi que par les mesures de représailles décidées par Téhéran. Cette escalade militaire pourrait bien avoir de lourdes conséquences sur les grandes marques du secteur, très exposées à la région.

Autour de 11h00, Richemont cède 6,2%, essuyant l'une des plus fortes baisses de l'indice Europe STOXX 600 aux côtés d'autres titres issus de l'hôtellerie et du tourisme également très affectés par la dégradation de la situation géopolitique au Moyen-Orient, comme Accor (-9%), TUI (-8,1%) ou Lufhtansa (-6,8%).

Avec un repli de près de 4%, l'indice européen du luxe, le STOXX Europe Luxury 10, figure parmi les plus fortes baisses sectorielles de ce début de séance.

A en croire les spécialistes, l'aggravation des tensions au Moyen-Orient constitue une réelle menace pour l'industrie du luxe, qui réalise environ 5% de ses ventes dans la région, et où les groupes Swatch, Richemont et LVMH sont particulièrement implantés.

Un impact direct sur l'effet de richesse

Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de RBC expliquent que la chute brutale des marchés d'actions et des actifs "risqués", qui entraîne un retour vers les valeurs refuges traditionnelles comme le dollar américain, les bons du Trésor, l'or, le franc suisse ou le yen, crée un effet de richesse négatif pour les investisseurs, réduisant mécaniquement leur capital disponible et leur propension à dépenser.

Le facteur "feel good" mis à l'épreuve

Les équipes de RBC rappellent par ailleurs que le secteur du luxe repose principalement sur le sentiment de confiance des consommateurs et leur vision constructive de l'avenir, avec des habitudes de consommation davantage liées à des facteurs émotionnels que purement transactionnels.

Dans un climat marqué par une exacerbation des conflits, des chocs et des peurs, ce facteur "bien-être" est susceptible de s'évaporer et le contexte d'incertitude actuel risque de peser lourdement sur la demande de produits de prestige, les acheteurs étant appelés à privilégier la prudence au détriment de l'ostentation.

Dubaï : un hub de consommation à l'arrêt

Marché le plus crucial pour le luxe au Moyen-Orient, Dubaï subit en ce moment de plein fouet les conséquences directes de l'intensification du conflit avec des résidents confinés depuis plusieurs jours chez eux, ce qui provoque de fait un "couvre-feu" qui devrait paralyser l'activité commerciale de l'émirat, ajoute RBC.

Désertion des flux touristiques post-Ramadan

Avec les remous qui agitent le Proche-Orient, on peut par ailleurs s'attendre à une réticence massive des consommateurs à voyager après le Ramadan, ce qui pourrait provoquer un coup d'arrêt aux déplacements internationaux et priver le marché européen d'une part substantielle de la consommation de produits de luxe, habituellement portée par les flux touristiques en provenance du Golfe, poursuit le courtier.

Ruptures dans la chaîne d'approvisionnement

Enfin, et au-delà des habitudes de consommation, c'est tout l'appareil logistique qui est susceptible de vaciller avec la possibilité de perturbations prolongées au sein du détroit d'Ormuz, une route maritime vitale pour l'approvisionnement mondial.

Tous ces éléments potentiellement dévastateurs constituent un nouveau coup dur pour un secteur qui se remet difficilement d'une période difficile, marquée notamment par le ralentissement du marché chinois, qui pèse lui aussi très lourd au sein du secteur.

A la Bourse de Paris, LVMH abandonne 3,7%, Kering lâche 4,3% tandis que Hermès - au profil considéré comme plus défensif - limite sa baisse à 3,2%. A Zurich, Swatch chute de 5% et Moncler cède 3% à Milan.

Valeurs associées

RICHEMONT (CIE FIN.)
146,850 CHF Swiss EBS Stocks -6,61%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com.

