Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont: deux arrivées au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 10:02









(CercleFinance.com) - Richemont a annoncé mercredi deux nominations au sein de son comité exécutif supérieur, dont celle de Swen Grundmann en tant que directeur des affaires du groupe de luxe.



De nationalité néerlandaise, Swen Grundmann occupait jusqu'ici le rôle de secrétaire général de l'entreprise, des fonctions qu'il conservera après son entrée au comité exécutif.



Richemont a également annoncé aujourd'hui la nomination de Boet Brinkgreve, un autre néerlandais, au poste nouvellement créé de directeur général de son Laboratoire de Haute Parfumerie et Beauté.



Dans ses nouvelles fonctions, Boet Brinkgreve sera chargé de regrouper, au sein de cette nouvelle division, les six maisons du groupe déjà présentes dans le domaine, avec l'objectif d'atteindre une 'taille critique' sur ce marché jugé 'très concurrentiel'.





Valeurs associées CIEFINRICHEMONT Swiss EBS Stocks -1.42%