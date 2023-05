Richemont: des analystes relèvent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 15:45

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des résultats du groupe, plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur.



Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Richemont avec un objectif de cours remonté de 160 à 173 francs suisses, dans le sillage de prévisions d'EBIT rehaussées de 6% sur les exercices 2024 et 2025, après une publication meilleure que prévu pour 2023.



'Cartier et Van Cleef gagnent des parts de marché significatives dans la catégorie joaillerie fine de marque, qui reste l'une des places où être les plus fondamentalement attractives dans l'ensemble de notre couverture', pointe le broker.



'Parmi tous les gagnants de parts de marché du secteur, Richemont offre de loin la valorisation la plus attrayante, à 21 fois le BPA attendu pour l'année calendaire 2023, et demeure notre valeur préférée dans le luxe', ajoute-t-il.



Oddo BHF maintient pour sa part sa note 'neutre' sur le titre Richemont, avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 CHF.



Richemont a publié un CA annuel de 19 953 ME (soit +14% y/y à tcc) avec une croissance au T4 de +22% à tcc (T3 à +5%) et un EBIT annuel de 5 031 ME (marge à 25.2 %, elle était à 22.4% sur l'exercice précédent en périmètre comparable).



De son côté, Oddo BHF anticipait un CA à 19 428 ME avec une croissance T4 à +8.6% tcc et un EBIT à 4 880 ME.



'L'écart positif par rapport aux prévisions est visible et atteint +2%/+3% avec une croissance de l'activité sur le dernier trimestre près de 10 pt au-dessus des attentes', note l'analyste.



Fidèle à ses habitudes, Richemont n'a pas communiqué de prévisions pour la suite. Ce qui n'empêche pas Oddo BHF de relever ses prévisions CA/EBIT de respectivement +5%/+6%, le broker estimant que 'la première partie de l'exercice qui s'ouvre se présente bien'.



UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 189 francs suisses (contre 175 francs suisses).



UBS note un quatrième trimestre en fanfare avec une forte progression des Maisons de Joaillerie.



'Le chiffre d'affaires du T4 a été supérieur de 8 % a ce qui était prévu (+9 % par rapport au chiffre prévu par UBS), avec une croissance à taux de change constants de +22 % (contre +13 % pour UBS). L'EBIT du second semestre est en hausse de +5 % par rapport aux prévisions d'UBSe' indique le bureau d'analyses.