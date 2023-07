Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont: croissance de 14% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 09:18









(CercleFinance.com) - Richemont revendique une croissance du chiffre d'affaires de 14% (+19% à taux de change constants) sur son premier trimestre, à 5,32 milliards d'euros, 'performance tirée par presque toutes les régions, tous les canaux de distribution et tous les secteurs d'activité'.



Le groupe de luxe suisse pointe notamment un fort rebond en Asie-Pacifique qui a plus que compensé la faiblesse des ventes dans les Amériques, ainsi que la vigueur du retail, qui représente désormais 68% de ses ventes totales.



En termes de secteurs d'activité, à taux de changes constants, Richemont affiche des progressions de 24% pour ses maisons de joaillerie, de 10% pour ses horlogers spécialisés et de 8% pour ses autres secteurs (y compris les maisons F&A).





