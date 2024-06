Richemont : Bernard Arnault prend une participation (Bloomberg)

Bloomberg rappelle que LVMH est la troisième entreprise européenne la plus valorisée, avec une capitalisation boursière d'environ 366 milliards d'euros. La valeur de marché de Richemont s'élève à 84,7 milliards de francs suisses.

L'une des personnes interrogées a qualifié cette participation de "petite" et l'a décrite comme faisant partie d'un portefeuille plus large d'investissements de la famille Arnault dans des sociétés cotées en bourse.

