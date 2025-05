Richemont: bénéfice net annuel en hausse de près de 16,8%, à 2,75 milliards d'euros

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Richemont, géant du luxe propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a publié vendredi un bénéfice net annuel en hausse de près de 16,8% à 2,75 milliards d'euros, porté par ses activités de joaillerie.

Pour l'exercice 2024/2025 (clos fin mars), le groupe suisse a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4%, à environ 21,4 milliards d'euros en dépit d'une chute de ses ventes dans la zone Asie-Pacifique, compensée par les autres parties du monde, a -t-il indiqué dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires dans la zone Asie-Pacifique a fléchi de 13% hors effets de changes, mais s'est accru de 25% au Japon, qui est comptabilisé séparément du reste de l'Asie, et a augmenté de 10% en Europe, de 16% sur le continent américain et de 15% au Moyen-Orient et Afrique.

Ses ventes dans la joaillerie se sont accrues de 8%, compensant une baisse de 13% dans l'horlogerie, plombée par la Chine. La mode, accessoires et autres marques, qui englobent les stylos Montblanc, sacs à main Delvaux, chaussures Gianvito Rossi et marques de mode Chloé et Alaïa, ont vu leur ventes progresser de 7%.

Le président du groupe, le Sud-africain Johann Ruppert, s'est montré prudent pour l'exercice qui vient de débuter, expliquant dans le communiqué que "l'incertitude mondiale actuelle va exiger à la fois souplesse et discipline".

Pour l'exercice écoulé, le groupe compte augmenter son dividende de 9% à 3 francs suisses par action.