Richelieu Invest dévoile sa nouvelle équipe

Richelieu Invest, société de gestion du Groupe Banque Richelieu qui gère plus de 2,5 milliards d’euros d’encours, a composé son équipe à l’issue de la fusion de Richelieu Gestion et Hugau Gestion en juin dernier.

Le rapprochement a donné naissance à une structure composée de 21 collaborateurs, dont 12 gérants et analystes.

Johan Bigot a été nommé directeur de la gestion obligataire et diversifiée et membre du comité de direction. Il était précédemment chargé de la gestion des OPC monétaires et obligataires de Hugau Gestion depuis la création de la société en 2006.

Clémence de Rothiacob est nommée responsable actions européennes. Elle a rejoint Richelieu Finance début 2005 en tant qu’analyste actions européennes avant de devenir, dès 2008, gérante d’OPCVM actions internationales et matières premières. Elle gère le fonds Richelieu Family et le fonds large caps Europe de Richelieu Invest.

Valérie Rizk est nommée macroéconomiste et prévisionniste taux. Elle a rejoint Hugau Gestion en 2022 où elle a pris en charge la recherche macroéconomique et participait à l’élaboration de la stratégie d’investissement.

L’équipe se compose aussi de Guillaume Ozon, responsable actions US. Il avait rejoint la société en juillet 2025. Romain Mahieu est directeur gestion sous mandat & solutions. Il occupait ce poste depuis 2024 au sein de Richelieu Gestion. Il rejoint siège au comité de direction de Richelieu Invest depuis juin 2025.