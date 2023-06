- Richard Buxton, l’un des gérants star de Jupiter Asset Management, va quitter la société de gestion britannique à la fin de l’été. Il met ainsi un terme à une carrière de près de quarante ans.Richard Buxton a fait ses premiers pas dans la gestion chez Brown Shipley Asset Management en 1985, avant de rejoindre Baring Asset Management où il est resté plus de dix ans. En 2003, il rejoint Schroders en tant que responsable des actions britanniques. Pendant ces années, il rencontre Errol Francis et Ed Meier avec qui il travaille encore. En 2013, le trio part chez Old Mutual Global Investors (OMGI), où Richard Buxton devient directeur général en 2015. En 2018, Richard Buxton pilote un rachat de la société par ses dirigeants (MBO) et la structure est renommée Merian Global Investors. Cette dernière est à son tour acquise par Jupiter en 2020.Lors de son départ à la retraite, la stratégie UK Alpha gérée par Richard Buxton sera reprise par ses deux autre acolytes. A lire aussi: La collecte de Jupiter plombée par Merian

Laurence Marchal