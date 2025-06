Riber: partenariat collaboratif avec le NQCP information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 15:17









(CercleFinance.com) - Riber annonce la signature d'un partenariat collaboratif de trois ans avec le Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme (NQCP), centre de recherche d'excellence situé au Danemark, pour la qualification du process de ROSIE.



Première machine 300 mm dédiée à la photonique et compatible avec les fabs silicium, ROSIE vise les marchés des communications optiques ultra-rapides, en particulier les segments Datacom et Telecom, des calculateurs optiques et

des technologies quantiques photoniques.



Ce partenariat se concrétise par la vente au NQCP du premier exemplaire de la machine ROSIE, dont la livraison est prévue au second semestre 2025. La plateforme sera intégrée au sein d'une ligne pilote dédiée aux technologies photoniques.





Valeurs associées RIBER 2,8900 EUR Euronext Paris +10,31%